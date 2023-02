Das Haus von J.Lo könnte bald euch gehören

Eventuell dachte Ben Affleck in diesem Moment auch an die vielen schönen Sofas in ihrem gemeinsamen Haus an der 1492 Stone Canyon Road in Bel Air und wurde sich bewusst, dass er dort nicht mehr mehr viel Zeit zum Abhängen haben wird. Das Haus steht nämlich beim Nobel-Makler Carol Woodre Estates zum Verkauf. Der geforderte Preis: 42,5 Millionen Dollar, umgerechnet also etwas mehr als 39 Millionen Schweizer Franken.