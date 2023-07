Schock für Sylvie Meis (45): Es wurde in ihre Wohnung in Hamburg eingebrochen. Scheinbar hatten die Einbrecher den Zeitpunkt genutzt, in dem Sylvie Meis ihren Urlaub auf Ibiza genoss. Die Diebe hatten es vor allem auf ihre Luxusgüter abgesehen, wie das «Hamburger Abendblatt» berichtet.