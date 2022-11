Das waren die grössten Stars bei «Wetten, dass...?»

Robbie Williams

Der britische Popstar Robbie Williams (48) ist so etwas wie «Mr. Wetten, dass...?» – ganze 13 Mal war er zwischen 1994 und 2013 zu Gast in der Show, meist aber «nur» mit Gesangseinlagen. Ein Grosser Fan des Formats scheint Williams aber nicht zu sein. 2013 äusserte er sich in einem Interview mit der BBC ziemlich kritisch – dabei ätzte er, dass man sich vertraglich dazu verpflichte, fünf Stunden auf dem berühmten Sofa Platz nehmen zu müssen.