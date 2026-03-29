«Diese extremen Figuren zu spielen, macht immer Spass»

Nebenbei betreiben die Chammahs zwei Kinos im Quartier Saint-Germain-des-Prés, wo sie leben. «Jeder Filmliebhaber in Paris kennt sie, auch von ausserhalb kommen Fans. Paris ist bekannt für diese Art von kleinen Kinos, die ausschliesslich Klassiker zeigen. Blockbuster gibts bei uns nicht!» Huppert hat beobachtet, dass es jungen Zuschauern ein grosses Bedürfnis ist, alte Filme komfortabel im Kinosessel anzugucken. «Die Säle, die grosse Leinwand sind doch etwas Magisches. Sie kurbeln meine Fantasie an. Unvorstellbar, das zu empfinden, wenn man auf sein Handy starrt.»