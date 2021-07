Nirgendwo zeigt sich der Generationenwechsel im Filmbusiness so deutlich wie derzeit am glamourösen Filmfestival im französischen Cannes. Berühmte Mütter und Väter zeigen an der Côte d’Azur ihre Kinder. Allen voran Sean Penn, 60: Zur «Flag Day»-Vorführung wird der zweifache Oscar-Preisträger von Tochter Dylan, 30, und Sohn Hopper, 27, auf dem roten Teppich begleitet. Beide spielen an der Seite ihres Vaters, der nicht nur die Hauptrolle verkörpert, sondern auch Regie führte.