1. Amelia Earhart

Amelia Earhart war eine echte Überfliegerin – im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie war die erste Person, die zweimal einen Atlantikflug unternommen hat. Das erste Mal, im Jahr 1928, war sie als Passagierin unterwegs, doch das reichte der Flugpionierin und Frauenrechtlerin nicht und so setzte sie sich beim zweiten Mal (1932) direkt selbst hinter den Steuerknüppel. Am 2. Juli 1937 wollte Earhart von Lae in Neuguinea zu den Howlandinseln fliegen, doch kam dort nie an. Ihr Flugzeug und die Pilotin selbst waren verschollen. Am 5. Januar 1939 wurde Amelia Earhart offiziell für tot erklärt. Erst in diesem Jahr, 2024, könnten erste Hinweise auf das Wrack von Earhart gefunden worden sein. Das US-amerikanische Unternehmen Deep Sea Vision fand Sonar-Signale, die auf den Standort des verschollenen Flugzeugs hindeuten. Möglich also, dass das Rätsel um Amelia Earharts Verschwinden noch in diesem Jahr gelöst werden könnte.