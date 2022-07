Jamie Foxx

Jamie Foxx (54), bekannt beispielsweise aus dem Film «Ray», in dem er den blinden Sänger Ray Charles (1930-2004) verkörpert, erklärte in einer Talkshow seine Namenswahl. Sein richtiger Name lautet nämlich Eric Marlon Bishop. Ihm sei zu Beginn seiner Stand-Up-Karriere aufgefallen, dass es besonders wenig weibliche Teilnehmerinnen bei Stand-Up-Shows gäbe. Falls dann aber doch Frauen aufträten, seien diese immer mit besonders viel Applaus bedacht worden. Also habe er einmal einfach einen Unisex-Namen auf die Teilnehmer-Liste geschrieben. «Und es hat funktioniert!», schwärmte Foxx in der Talkshow. Er sei auf die Bühne gegangen und habe sofort stehende Ovationen bekommen.