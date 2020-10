Diese Geschichten stecken hinter den Narben der Stars

Dieser ist eine Erinnerung an einen schmerzhaften Unfall in ihrer Kindheit. «Als ich etwa fünf war, haben meine Schwester und ich Verstecken gespielt, wobei ich mich in diesem wirklich grossen Tor versteckt habe», erklärte Jenner bei einer Fragerunde mit ihren Fans. «Als mich meine Schwester nach einer Weile nicht gefunden hatte, musste ich auf diese scharfe Stange klettern, die aus dem Tor ragte. Ich rutschte aus, und die Stange fuhr in mein Bein. Ich versuchte, mich wegzuziehen, um die Stange herauszuziehen, aber sie riss einfach mein ganzes Bein auf.»