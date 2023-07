Grösster Streik seit mehr als 60 Jahren

Bereits seit Anfang Mai streiken in den USA die Drehbuchautoren. Am 13. Juli schloss sich die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA an. Es ist der erste Doppelstreik dieser Art in den USA seit mehr als 60 Jahren. Es wird erwartet, dass der Betrieb in den Filmstudios auf unbestimmte Zeit lahmgelegt wird. Produktionen werden verzögert – und auch für bereits fertiggestellte Werke könnte es Einschnitte bedeuten.