Denn in den 14 Jahren, in denen die Show produziert wurde, mussten die Kims, Khloés, Kylies und Kendalls das ein oder andere Mal ein bisschen was einstecken. 20 Staffeln lang durften wir dabei zusehen – jetzt ist Schluss. Die letzte Staffel wird im Frühjahr 2021 über die Bildschirme flimmern, gibt Kim auf ihrem Instagram-Account bekannt. Schweren Herzens, wie sie schreibt. «Ohne ‹Keeping Up with The Kardashians› wäre ich nicht, wo ich heute stehe. Ich bin so unglaublich dankbar für jeden, der die Show geschaut und mich und meine Familie in diesen letzten 14 unglaublichen Jahren unterstützt hat.»