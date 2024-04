Weiter kündigt das renommierte Festival ein neues Bühnenkonzept an: Am Lake Stage und im Casino würden musikalische Schwergewichte und aufregende Neuheiten präsentiert. Die dramatische Kulisse der Lake Stage bereite dabei den Boden für ein elektrisierendes Programm. Das historische Casino halte eine beeindruckende Mixtur aus aktuellen Hits und aussergewöhnlichen Projekten bereit. Dank Umbauten am Konferenzzentrum werde das Festival 2024 auch sein kostenloses Angebot entlang der erweiterten Promenade stärken, heisst es weiter.