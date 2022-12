Diese Promi-Paare lernten sich online kennen

Joe Jonas und Sophie Turner: Liebe dank Instagram

Die britische Schauspielerin Sophie Turner (26) lernte ihren Mann Joe Jonas (33), Sänger der «Jonas Brothers» via Instagram kennen. Jonas schickte ihr demnach eine Direktnachricht, verriet sie in einem Interview: «Wir folgten uns auf Instagram und er schickte mir eines Tages aus dem Nichts eine Nachricht», so die «Game of Thrones»-Darstellerin. Im Jahr 2019 heirateten die beiden, ein Jahr später kam Töchterchen Willow (2) zur Welt. Turner ist zur Zeit zum zweiten Mal schwanger.