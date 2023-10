Will Smith und Jada Pinkett Smith

Am 11. Oktober 2023 liess Jada Pinkett Smith (52) in einem Interview zu ihrem Buch «Worthy» die Bombe platzen: Ihr Ehemann Will Smith (55) und sie leben bereits seit rund sieben Jahren getrennt. Die beiden Hollywood-Stars sind seit 1997 verheiratet. Sie sprachen bereits in früheren Interviews immer wieder offen über ihre Eheprobleme, eine Trennung gaben sie in all den Jahren allerdings nie bekannt. Auch bei der Oscarverleihung 2022, bei der Will Smith dem Moderator und Comedian Chris Rock aufgrund eines Witzes über Pinkett Smith auf der Bühne eine Ohrfeige verpasste, traten sie in der Öffentlichkeit als Ehepaar auf, das unumwunden zueinanderhält.