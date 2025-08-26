Nach fast zwei Jahrzehnten

Im Fall von Agassi sah man Jaz Elle Agassi an den US Open auf der Tribüne sitzen – wie sollte es auch anders sein. Als Tochter zweier Tennis-Stars gibt es wohl kaum eine passendere Situation, sich öffentlich zu zeigen, als eine Ehrung des eigenen Vaters. Andre Agassi wurde an dem Event mit dem «Serving Up Dreams»-Award ausgezeichnet. Diesen Moment wollte seine Tochter offenbar nicht verpassen und begleitete ihren berühmten Vater zu dem Anlass. Jaz Elle Agassi ist Fitnesstrainerin und hat auf Instagram zwar 20'000 Follower, gepostet hat sie allerdings bisher noch nichts. In ihrer Story postete sie im Rahmen der US Open ein Selfie mit ihrem Vater sowie ein Foto hinter den Kulissen, auf dem sie mit Vogue-Legende Anna Wintour (75) in ein Gespräch vertieft ist.