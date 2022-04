Diese Promis könnt ihr heute am Sechseläuten sehen

Das ist das Sechseläuten

Das Zürcher Sechseläuten ist ein traditionelles Frühlingsfest und eines der grössten und bekanntesten Volksfeste der Schweiz. Dabei findet jeweils am dritten Montag des Monats April nachmittags zuerst der Zug der Zünfte statt – 25 dieser Gruppen sind es an der Zahl, die in ihnen 3500 Mitglieder vereinen. Traditionellerweise werden Zünfter sowie Ehrengäste während des Zuges mit Blumen beschenkt. Seit 1902 wird nach dem Umzug um punkt 18 Uhr auf dem Sechseläutenplatz der sogenannte «Böögg» verbrannt; ein Schneemann mit Pfeife, der mit Knallkörpern gefüllt ist. Je kürzer die Zeit, bis der Kopf des Schneemanns explodiert, desto schöner soll der Sommer werden – so sagt es jedenfalls die Legende.