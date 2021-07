Der Grund, warum der Schauspieler mit der Malerei anfing, ist jedoch ein trauriger: So konnte der den Schmerz über den Verlust seiner ersten Ehefrau verarbeiten. 1991 starb Cassandra Harris an Krebs. Tochter Charlotte Emily verstarb 2013 mit 41 Jahren ebenfalls an Eierstockkrebs. 2001 heiratete Brosnan die Journalistin Keely Shaye Smith, mit der er zwei Kinder hat und auf Hawaii lebt. Sie ermutigte ihn nun auch, endlich seinen Traum mit der eigenen Ausstellung zu realisieren.