Diese Promis sind schon voll im Halloween-Fieber

Bald schon ist der 31. Oktober 2021, was nur eines bedeutet: Halloween ist da! Schon den ganzen Monat lang sind an jeder Ecke Kürbisse, Halloween-Kostüme, und Dekorationen im Angebot, welche diesen einen Tag schmackhaft machen sollen. Das Grusel-Fieber packte auch so manchen Star, wie sie auf ihren Social-Media-Accounts zeigen.