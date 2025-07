Diese Retro-Songs erlebten dank der sozialen Medien ein Revival

«Running Up That Hill» von Kate Bush (1985)

Der Song der britischen Sängerin Kate Bush (66) ging im Jahr 2022 dank der vierten Staffel der Netflix-Serie «Stranger Things» viral. Auf Spotify dominierte «Running Up That Hill». Er belegte nicht nur Platz eins der globalen Charts, sondern schaffte es auch in vielen Ländern auf die Spitzenposition – darunter auch in der Schweiz. Gut ein Jahr später, nachdem die Staffel ausgestrahlt wurde, erreichte der Song eine Milliarde Streams auf der Plattform und stellte somit einen Rekord auf. «Running Up That Hill» ist die erste Soloaufnahme einer Künstlerin aus den 1980er-Jahren, die diesen Meilenstein auf Spotify erreicht.