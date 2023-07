Diese schräge Abmachung hat Neymar Jr. mit seiner Partnerin

Und wie steht es um die Kontrolle zur Einhaltung dieser Regeln? Dafür muss Bruna etwas tun, was angesichts der blossen Existenz des Vertrags wohl nicht ganz einfach sein dürfte: Sie muss ihrem Liebsten vertrauen. Sollte er allerdings gegen eine Vorschrift verstossen, muss Neymar seiner Partnerin bis zu einer Million Franken zahlen, wie der brasilianische Journalist Erlan Bastos laut «Promiflash» gegenüber RTL angegeben haben soll. Während in anderen Beziehungen also bereits der Seitensprung an sich teuer wird, wenn es entsprechend im Ehevertrag festgehalten wird, muss Neymar erst blechen, wenn er eine der Regeln bricht. Allerdings ohne den Bund der Ehe eingegangen zu sein.