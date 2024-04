Am 13. Mai 2024 kommen in Genf acht Luxusuhren von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) unter den Hammer. Besonders zwei der Zeitmesser dürften einen extrem hohen Preis erzielen. Das Modell «Vagabondage 1» der Schweizer Uhrenmanufaktur F.P. Journe aus Platin könnte laut dem Aktionshaus Christie's zwischen einer und zwei Millionen Franken einbringen. Was die Uhr so wertvoll macht: Sie ist eine Spezialanfertigung für Michael Schumacher und war ein persönliches Weihnachtsgeschenk vom damaligen Ferrari-Teamchef Jean Todt (78) zu Schumachers siebtem Weltmeistertitel.