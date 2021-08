Diese Stars feiern mit Barack Obama

Eine erste Party zum Aufwärmen mit angeblich 300 Gästen am Freitag, am Morgen danach eine gemütliche Runde Golf und Samstagabend schliesslich ein rauschendes Mega-Fest: Ex-US-Präsident Barack Obama nutzt das Wochenende, um seinen 60. Geburtstag vom 4. August mehr als gebührend nachzufeiern. In einem gigantischen Zelt, das auf dem Anwesen der Obamas auf der US-Insel Martha's Wineyard (Massachusetts) aufgebaut wurde, sollen laut «TMZ» dieser Stunden auch unzählige Promis auf den 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten anstossen.