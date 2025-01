Diese Stars feierten den Jahreswechsel in der Schweiz

St. Moritz lockt die Schönen und Reichen

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni (37) reist seit Jahren zu uns in den Norden, genauer gesagt nach St. Moritz ins Luxushotel «Badrutt's Palace». Die Bergstadt hat es ihr angetan, Ferragni zeigt sich gerne in der schönen Bündner Landschaft beim Spaziergang mit dem Hund oder auch beim Skifahren. Ihr Jahreswechsel war allerdings leicht getrübt, sie hat sich noch am letzten Tag 2024 Jahr den kleinen Zeh gebrochen, wie sie auf Instagram erzählte.