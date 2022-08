Diese Stars haben den grünen Daumen

Was ist so toll am Gärtnern und was macht es mit einem? Psychologen sagen, Gärtnern macht glücklich, weil es die körperliche Fitness unterstützt, meditativ wirkt und Gärtnern eigentlich jeder kann. Das Hantieren mit Erde, Matsch und Pflanzen regt all unsere Sinne an und das bringt uns auf neue Ideen. Jede Form der Kreativität führt dazu, dass das Belohnungszentrum im Gehirn bestimmte Botenstoffe ausschüttet, die ein gutes Gefühl in uns auslösen. Das wirkt motivierend. Im Garten arbeiten reduziert Stress, lindert Depressionen und Angstzustände. Wenn das keine Argumente sind.