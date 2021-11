Diese Stars haben es beim Casting nicht geschafft

Die Sängerin Britney Spears, 39, ist wohl eines der prominentesten Beispiele von berühmten Casting-Show-Flops – allerdings ist es schon eine Weile her, seitdem sie bei «Star Search» ausgeschieden ist. Dort fiel ist im Alter von zehn Jahren durch, 1999, mit 17, folgte dann ihr grosser Durchbruch mit «Baby One More Time». Ihr Erfolg lässt sich auch in Zahlen ablesen. Spears gehört mit 100 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten.