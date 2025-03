Diese Stars haben ihre Geschwister in den Schatten gestellt

Dylan Efron ist vier Jahre jünger als sein Bruder. Während Zac Efron schon früh ins Showbusiness eingestiegen ist, liess sich Dylan ein paar Jahre länger Zeit. Er studierte an der California Polytechnic State University, wo er mit einem Bachelor of Science in Wirtschaft abschloss. Über die Jahre arbeitete Dylan Efron als Produzent an einigen Projekten, so auch an der Dokuserie «Down to Earth with Zac Efron», in der sein Bruder um die Welt reist. Nun ist Dylan Efron selbst vor die Kamera getreten und hat bei der dritten Staffel der Sendung «The Traitors» mitgemacht – und sogar gewonnen.