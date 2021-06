Diese Stars haben sich durch eine einzige Rolle verewigt

Auch wegen dem Zeitpunkt und der Art seines Todes wird Ledger in den Augen der Fans immer mit der Rolle des Joker in Verbindung bleiben: Denn Ledger starb sechs Monate vor der Premiere des Films. Der damals 28-Jährige wurde nach einer Überdosis verschiedener Schmerz- und Beruhigungsmittel und tot in seinem New Yorker Appartement aufgefunden. Immer wieder sind deswegen Theorien zu lesen: seine Kultrolle und der intensiven Vorbereitung darauf – unter anderem isolierte er sich wochenlang in seiner Wohnung – sollen Schuld an seinem plötzlichen und viel zu frühen Tod sein.