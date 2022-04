Diese Stars könnten ihr Geld auch mit Kunst verdienen

Büne Hubers Seelenwanderung

«W. Nuss vo Bümpliz» – dass der Titel des wohl bekanntesten Songs der Berner Kultband Patent Ochsner wie ein Gemälde klingt – natürlich in Anlehnung an die berühmte Venus von Milo – ist kein Zufall. Frontmann Büne Huber (60) malt und zeichnet schon länger als er Musik macht, wie er der Berner Zeitung in einem Interview einst verriet. Der Berner gibt hier sogar zu, dass ihn Kritik an seiner Kunst eher verletze als an seiner Musik. Seine Bilder stehen manchmal lose in Verbindung zu den Songs der Band, andere sind skizzehafte Wanderungen durch die Seele des Sängers: «Beim Malen dringe ich in andere Regionen der Seele vor», sagt er im Interview. Eine Auswahl seiner Bilder gibt es auf seiner persönlichen Website, einen besseren Überblick über sein Schaffen bekommt man aber via Instagram.