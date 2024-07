Robbie Williams (50)

Den weltberühmten Popstar Robbie Williams zog es schon häufiger in die Schweiz – vor allem nach Gstaad BE und Genf. Er liebt die Orte so sehr, dass er sich in Gstaad ein AirBnB-Chalet mietete, in dem einst auch Madonna übernachtete, und verbrachte mit seiner Familie in Genf einen Grossteil der Pandemie. Seine wohl schönste Erinnerung an die Schweiz ist, als er anfangs Jahr hierzulande seinen 50. Geburtstag in Gstaad gefeiert hat.