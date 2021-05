Für einige weitere Stars ist das «Friends»-Universum nicht neu. Ein Comeback feiert etwa Maggie Wheeler, 59, die in ganzen 19 Folgen in der Rolle der Janice zu sehen war. James Michael Tyler, 58, spielte in 78 Folgen die Nebenrolle des Gunther. Tom Selleck, 76, spielte in zehn Folgen Dr. Richard Burke, den viel älteren Freund von Monica. Außerdem feiert Reese Witherspoon, 45, ein Comeback. Sie mimte Jill Green, die verwöhnte kleine Schwester von Rachel.