Diese Stars wurden 2024 Eltern

Mia Madisson (27)

Es war ein langer und emotionaler Weg für Reality-TV-Star Mia Madisson. Vier Fehlgeburten musste Madisson verkraften, dabei wünschte sie sich so sehr ein Kind. Ihr grösster Wunsch ist nun endlich wahr geworden. Am 8. Dezember teilte sie auf Instagram ein Foto vom «schönsten Tag in meinem Leben»: Das erste Bild von sich und Partner Matteo Rocco (32) und ihrer kleinen Tochter mit dem Namen Sarabi Gaetana Rocco. Ein schöneres verfrühtes Weihnachtsgeschenk hätte sich Mia Madisson wohl nicht wünschen können.