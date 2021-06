Diese Stars wurden jung Mütter

Vergara und ihr damaliger Ehemann Joe Gonzalez wurden 1991 Eltern von Sohn Manolo. Damals war Vergara erst 19 Jahre alt. Die Ehe hielt nicht lange. «Ich wusste, ich brauche Geld, um unabhängig zu sein, um Kontrolle in meinem Leben zu haben. Ich zog in die USA für diesen Traum, um Geld zu verdienen und meinen Sohn in ein gutes College zu schicken», sagt Vergara, die heute mit Joe Manganiello verheiratet ist.