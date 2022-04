Diese Summe erhält Georgina von ihrem Ronaldo

Eine so grosse Familie bedeutet vor allem eins: viel Arbeit mit den Kids! Aber da Ronaldo bekanntlich mit seinem Beruf als Profifussballer einen Grossteil der Zeit unterwegs ist, entweder in den Trainings oder an den Spielen, die teilweise sogar im Ausland stattfinden, hat Georgina die meiste Arbeit zu Hause alleine zu meistern. Besonders was die Erziehung und Fürsorge der Kinder angeht, aber auch der tägliche Haushalt und schliesslich auch noch die Beschäftigungen im privaten Leben, kann man schon sagen, dass die 28-Jährige einiges unter einen Hut bringen muss.