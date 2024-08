Am 12. August verstarb der österreichische Bauunternehmer und ehemalige Wiener Opernball-König Richard Lugner im Alter von 91 Jahren. Am Samstag, 31. August, wird er beigesetzt. «Alles soll nach Richards Wunsch sein», erklärte seine Witwe Simone Lugner (42), die ihm erst am 1. Juni das Ja-Wort gegeben hatte, gegenüber «oe24». Lugner hatte seine Beisetzung bereits vor seinem Ableben genauestens geplant, wie er in seinem letzten Interview mit der «Kronenzeitung» verriet. Während «oe24» das Programm veröffentliche, blieb die Gästeliste zunächst unklar – nur, dass seine Ex-Frau Cathy «Spatzi» Schmitz (34) nicht teilnehmen würde, war sicher.