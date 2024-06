«Aber dann hatte ich es satt, so zu tun, als wäre ich keine Frau mit Kurven, also schrieb ich ‹Man! I Feel Like a Woman!› Ich schätze, ich war eine Spätzünderin, was das Wohlfühlen in meiner eigenen Haut angeht, aber nach einer Weile muss man einfach aufhören, an den Dingen herumzukritteln, die man nicht ändern kann.» Mit ihrem Song feierte Twain nicht nur einen grossen Erfolg, sondern auch ihren persönlichen Befreiungsschlag.