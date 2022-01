Mit «Weekends with Adele» hat der britische Superstar seine eigene Dauershow in der Lichterstadt Las Vegas an Land gezogen. Immer an den Wochenenden zwischen dem 21. Januar und 16. April 2022 wird Adele, 33, im «The Colosseum» des Caesars Palace Konzerte geben. «The Sun» will in Erfahrung gebracht haben, was die Sängerin für einen einzigen Abend an Gage bekommt. Demnach darf sie sich jedes Mal um 500'000 britische Pfund reicher ins Bett legen - das entspricht mehr als 600'000 Schweizer Franken.