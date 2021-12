Auch im Hause von SRF-Sportmoderatorin Sibylle Eberle wurden schon einige Mailänderli hergestellt, welche in der Familie besonders gut ankommen: «Besonders gefragt in unserer Familie sind Mailänderli – am liebsten etwas dunkler gebacken.» Sibylle verbrachte die Zeit in der Backstube mit ihrer Mama – das ist wirklich süss, nicht?