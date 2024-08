Diesen Weltrekord knackt Adele mit Mega-Projekt in München

Nach der Konzertreihe in München wird sich die Stimmgewalt eine längere Auszeit nehmen. «Mein Tank ist gerade ziemlich leer», gesteht sie kürzlich. Wer den Weltstar also lieber jetzt live erleben will, hat noch die Chance dazu. Die Veranstalter bieten wenige «Lucky Dip»-Tickets an. Für nicht mal 35 Franken werden diese last minute per Zufallsprinzip den Fans verkauft. Dann also, ab in die Adele-Welt!