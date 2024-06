Céline Dion kehrt mit Dokfilm zurück

Premiere von «I Am Céline Dion» in New York am vergangenen Montag: Céline Dion (56) schreitet zum Mikrofon. Es ist still im Saal. Ihre Augen sind feucht, die Lippen zittern: «Danke aus tiefstem Herzen, dass ihr mich auf meinem Weg begleitet», richtet sie sich an ihre Fans. «Dieser Film ist mein Liebesbrief an euch alle. Ich hoffe, ich sehe euch sehr, sehr bald wieder.» Das Publikum antwortet mit einer Standing Ovation.