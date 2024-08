Thomas drehte mit Sandra Bullock und andern Superstars

Dabei hatte Thomas schon als Teenager davon geträumt, Schauspieler zu werden. Mit 39 ergatterte er seine erste Filmrolle in «Miss Undercover». Es folgten Auftritte in «Sin City», «Snowden» und sogar im «Tatort». Doch in Hollywood konnte er nie richtig Fuss fassen.