Dieser Schicksalsschlag verfolgt Fürstin Charlène bis heute

Am 25. Januar durfte Charlène von Monaco ihren 45. Geburtstag feiern. Und dieser dürfte weit ausgelassener zelebriert worden sein, als noch ein Jahr zuvor. Denn die Fürstin hat eine harte Zeit hinter sich. Im Frühjahr 2021 wurde Charlène während einer Reise in ihr Heimatland Südafrika krank. Während Monaten litt sie an einem schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekt, der auch mehrere Operationen erforderlich machte.