So viel verdienen die «DSDS»-Juroren

Nach der 20. Staffel dürfte wohl Schluss sein mit «Deutschland sucht den Superstar». Doch zum Jubiläum und Abschied der Castingshow, lässt es RTL noch einmal so richtig krachen. Und dies nicht nur, was die Stimmung hinter dem Jurorenpult betrifft, auch in punkto ausbezahlter Gagen der vier Juroren zeigt sich der Sender alles andere als knausrig.