Sie lernten sich in einem Club kennen

Dieter Bohlen und Carina Walz lernten sich vor 18 Jahren in einem Club auf Mallorca kennen, damals habe Bohlen nicht erwartet, dass sie «mal so ein glückliches Paar werden würden». Doch trotz der 30 Jahre Altersunterschied, habe die damals 21–Jährige bereits «viel erwachsener als andere in ihrem Alter» auf den Pop–Titan gewirkt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: eine zwölf Jahre alte Tochter und einen zehn Jahre alten Sohn.