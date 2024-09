Er arbeitet in New York

Estefania Heidemanns ist seit 2013 mit dem erfolgreichen Fernsehproduzenten Markus Heidemanns verheiratet, mit dem sie bereits ihren zehnten Hochzeitstag feierte. Markus Heidemanns produziert seit 2008 die Talkshow «Markus Lanz» und gewann 2021 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Information». Genau dort absolvierte Maurice Cassian ein Praktikum, wie auf seinem Linkedin-Profil zu sehen ist. Seit September 2023 arbeitet der 19-Jährige in New York für das Magazin «Revista Gente».