Dieter Hallervorden: Komiker hat zum dritten Mal geheiratet

«Christiane und ich [...] sehen das Leben als ein Geschenk, das man in vollen Zügen geniessen sollte. Hochzeit vermittelt ein Glücksgefühl. Und Glück ist das Einzige, was grösser wird, wenn man es teilt!», so Hallervorden. Durch die Ehe bekomme «das Bekenntnis ‹Ich liebe Dich›» zudem noch einmal eine ganz andere Bedeutung, weil es nun «für immer und ewig gedacht ist».