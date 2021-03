Disney-Star Bella Thorne und Benjamin Mascolo haben sich verlobt

In seiner Instagram-Story teilte Mascolo weitere Ausschnitte des besonderen Moments, darunter Thorne mit Tränen in den Augen. Die beiden sind seit rund zwei Jahren ein Paar und stehen derzeit gemeinsam für den Film «Time Is Up» vor der Kamera. Mascolo teilte in seiner Instagram-Story am Sonntag, wie er den Antrag gemacht hatte: Er schrieb ihr einen Liebesbrief auf die Rückseite ihres Drehbuchs. Diesen soll die Schauspielerin gelesen haben, als sie gerade mit dem Regisseur den Text durchging.