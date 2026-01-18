Dolly Parton – Die Barbie Doll mit Tiefgang

Parton rüttelt mit entwaffnender Ehrlichkeit an Tabus. Sie gibt unumwunden zu, dass sie mit 22 ihre erste Schönheits-OP hatte – und nicht plane, damit aufzuhören: «Ich fühle mich wohl in meiner eigenen Haut, egal, wie weit nach hinten sie schon gedehnt wurde.» Ihre Brüste bezeichnet sie als Frontscheinwerfer und scherzt, sie habe so kleine Füsse, weil im Schatten halt nichts wachse.