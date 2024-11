Donald Trump erklärt sich zum 47. Präsidenten der USA

Es ist noch nicht offiziell, doch Donald Trump (78) liegt in den aktuellen Hochrechnungen zur US–Wahl 2024 klar auf Siegeskurs. Um kurz vor halb drei Ortszeit (8:30 Uhr deutscher Zeit) erklärte sich der 78–Jährige bei einer Wahlparty in West Palm Beach, Florida, zum Wahlsieger. Zu diesem Zeitpunkt lag er laut Berechnungen von CNN und anderen US–Medien bei 266 von insgesamt 270 Wahlleute–Stimmen, die für einen Sieg der Präsidentschaftswahl in den USA nötig sind.