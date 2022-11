Donald Trump führt seine Tochter Tiffany zum Traualtar

Donald Trump geniesst romantischen Tanz mit Frau Melania

Nach dem Fototermin wechselte Tiffany Trump in ein schlichteres, weisses Kleid. Darin tanzte sie mit ihrem Ehemann zu einer Coverversion von Toploaders «Dancing in the Moonlight». Später am Abend wagte sich auch Donald Trump aufs Parkett. Gemeinsam mit Ehefrau Melania (52) liess er den Abend zu «Stranges in the Night» von Frank Sinatra ausklingen.