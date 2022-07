«An dem Morgen, an dem ich nach Texas reiste, um an der Eröffnung einer Louis-Vuitton-Fabrik teilzunehmen, zog mich der Arzt des Weissen Hauses, Sean Conley, in die medizinische Kabine der Air Force One», schrieb Kushner über den Tag seiner Diagnose. Der Arzt sagte ihm, dass die Testergebnisse da seien. «Es sieht so aus, als hätten Sie Krebs. Wir müssen sofort eine Operation ansetzen». Kushner wurde darauf noch vor Thanksgiving im November 2019 operiert.