«Dr. Love» plant Schönheitsklinik auf Mallorca

Nicht jeder Wunsch der Kunden wird erfüllt

Doch der Arzt will nicht jeden Wunsch seiner potenziellen Kundschaft erfüllen, wie er im Interview weiter sagt. «Ich lehne alles ab, was die Gesichter der Menschen zu sehr verändert oder was mir zu unecht erscheint. Solche Behandlungen werde ich nicht vornehmen, Ästhetik ist mir sehr wichtig. Ich habe viele Patienten abgewiesen, weil ich es nicht mag, wenn Patienten mit Fotos von Models, von Schauspielern oder schlimmer noch mit Fotos kommen, die mit einem Filter aufgenommen wurden, das ist sehr gefährlich!»